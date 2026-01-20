パロマ瑞穂スタジアムを視察する愛知・名古屋アジア大会推進議員連盟の橋本聖子会長（左端）＝20日午後、名古屋市瑞穂区9月に開幕する愛知・名古屋アジア大会に向け、超党派の大会推進議員連盟が20日、メイン会場となるパロマ瑞穂スタジアム（名古屋市瑞穂区）を視察し、議連会長の橋本聖子参院議員は「未来への期待感を抱かせるスタジアム」と印象を語った。建て替え工事中のスタジアムは、3月末の完成に向け仕上げの段階。興