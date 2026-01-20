北海道紋別市の紋別港から北北東約90キロのオホーツク海上で観測された流氷＝19日午前（紋別海上保安部提供）第1管区海上保安本部（小樽）は20日、北海道紋別市の紋別港から北北東約90キロのオホーツク海上で、今シーズン初めて流氷を観測したと発表した。観測したのは19日で、昨年より5日遅いが、ほぼ平年並みだという。1管によると、紋別海上保安部所属の巡視船「だいせつ」（1300トン）の乗組員が、南下中の流氷を目視で確