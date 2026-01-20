Travis Japan¾¾ÅÄ¸µÂÀ¡Ê26¡Ë¤¬19Æü¡¢TBS·Ï¡Ö¥¿¥ßÍÍ¹Ã»Ò±à¡×¤ËVTR½Ð±é¡£Á´¹ñ47ÅÔÆ»ÉÜ¸©¤ª²Û»ÒÆüËÜ°ì·èÄêÀï¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢½Ð¿È¤Îºë¶Ì¸©¤Î¤ª²Û»Ò¤ò¾Ò²ð¤·¤¿¡£ºë¶Ì¸©½Ð¿È¤Î¾¾ÅÄ¤Ï¡Öºë¶Ì¤Î¤ªÅÚ»º¤È¤¤¤¨¤Ð½½ËüÀÐ¤Þ¤ó¤¸¤å¤¦¡×¤È¾Ò²ð¡£½½ËüÀÐ¤Þ¤ó¤¸¤å¤¦¤¬½Ð¤µ¤ì¤ë¤È¡¢¡Ö¡Ø¤³¤¦¤ä¤Ã¤Æ¤à¤¯¤ó¤À¤è¡Ù¤Ã¤Æ¡¢¤ª¤Ð¤¢¤Á¤ã¤ó¤Ë¶µ¤ï¤Ã¤¿¡¢¾®¤Ã¤Á¤ã¤¤»þ¡£¤ä¤Ã¤Ñ¡¢´ÅÌ£¤¬¤Á¤ç¤Ã¤È¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤ªÃã¤Ë¥Ô¥Ã¥¿¥ê¤Ê¡£ºë¶Ì¤Î¤ª¤¸¤¤¤Á¤ã¤Þ¡¢¤ª¤Ð¤¢¤Á¤ã¤Þ¤¬¹¥¤­¤ÊTHEÏÂ