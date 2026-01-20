モデルでタレントの神田うの（５０）が２０日、都内で行われたフェムケアブランド「ＹＵＲｉｉＲＯ商品リニューアル発表ＰＲイベント」に出席した。同ブランドの商品を愛用しているという神田は「もの凄く良くて気に入って、毎日使うようになりました」とアピール。「肌がつややかに潤います」と太鼓判を押した。この日は、６０歳の誕生日を迎える年に、自身１０度目となる結婚式を行う考えを明かした。「結婚生活が始ま