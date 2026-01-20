ダイワメジャーの競走馬としての価値は、何だったのか。Ｇ１５勝の実績は、もちろん素晴らしい。ただ、個人的には、２５００メートルの有馬記念に２度挑み、距離の壁を乗り越えて連続で３着に好走したことだと思っている。当時、デスクとして競馬に携わっていた私は、そのグランプリでいずれも本命を打っていた。ともに、横綱相撲で１１月のマイルＣＳを制して臨んだレース。距離のカテゴリーにこだわる選択もあったはずだが、