◆テニス▽全豪オープンテニス第３日（２０日、メルボルン・ナショナルテニスセンター）【メルボルン（オーストラリア）２０日＝吉松忠弘】世界ランキング２０３位で、自身初の４大大会本戦入りを果たした坂本怜（ＩＭＧ）が、１９歳６か月で全豪日本男子シングルス最年少勝利の快挙を逃した。自身初めての５セット試合で、同世代のライバル、同１５０位のラファエル・ホダル（スペイン）に３時間５１分に及ぶ死闘の末、６−７