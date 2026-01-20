旧四番丁小学校南側高松市番町20日 急な日程で衆議院が解散されることになり、岡山・香川も選挙の準備で慌ただしくなっています。高松市では候補者のポスターを貼る掲示板の設置が始まりました。 20日午後、高松市の委託業者が市役所の近くに掲示板を設置しました。 衆議院が1月23日に解散され、衆院選が1月27日公示、2月8日投開票の日程で行われます。 高松市では公示までの短い期間で市内の約500カ