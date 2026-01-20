1月20日は、二十四節気の「大寒」です。大寒といえば、こんな縁起物もあります。 ■永易友希記者「福岡県糸島市にある農場です。こちらでは、卵のパック詰め作業が急ピッチで進んでいます。」大寒の日に産まれた「大寒卵」です。栄養価が高いとして「食べると健康に暮らせる」といわれているということです。 こちらの農場では、この日に産まれたおよそ6000個の卵をスタッフ総出の手作業でパック詰めしました。■緑の農園・