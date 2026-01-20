ソフトバンク・秋広優人内野手が２０日、巨人・坂本勇人内野手らと行う沖縄・那覇で自主トレを公開し、２０２６年は「超アグレッシブ姿勢」から、巻き返しを図ると誓った。２０２５年までは昨季引退した中田翔氏とオフシーズンの練習をともにしてきたが「引退したっていうのもありましたし。（坂本は）翔さんが巨人を出てから一番可愛がってもらった先輩。野球はもちろんですけど、すごい数字を持ってる人なので、本当にそうい