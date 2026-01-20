プロ野球１２球団監督会議が２０日、都内のホテルで行われた。各球団の監督、主要コーチ、審判団も参加。今季のルールや試合開催方式など細かい部分まで議論した。巨人からは阿部慎之助監督（４６）、石井琢朗２軍監督（５５）、橋上秀樹オフェンスチーフコーチ（６０）らが出席。１２球団の監督、２軍監督による集合写真撮影も行われ、阿部監督と石井２軍監督が写真に収まった。