山形県立米沢女子短期大学が2027年度から男女共学とし、大学名を「県立米沢短期大学」に変更する方針であることが分かりました。県立米沢女子短期大学では、2年連続で定員割れとなった事態を受けて、外部委員による「魅力向上検討会議」を3回にわたり協議してきました。20日、県庁を訪れた県立米沢女子短期大学の阿部宏慈学長は、検討会議の最終報告書の結果を踏まえた大学側の方針を知事に伝えました。それによりますと、大学は20