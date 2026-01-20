27日に公示される衆院議員選挙で、国民民主党県連は山形県3区に昨年秋の鶴岡市長選に出馬した会社役員の喜多恒介さんを擁立する方向で準備を進めていることが分かりました。国民県連関係者によりますと、県3区の鶴岡市に住む会社役員の喜多恒介さん（36）は、15日までに国民が行った衆院選の立候補者一般公募に応募したということです。これを受け、国民内で公認や推薦などの取り扱いを検討し、擁立の準備を進めています。YBCの取