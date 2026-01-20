後ろ足で顎をかくシンシン。（２０２５年１２月１３日撮影、成都＝新華社配信／Ｐａｎｄａ３６５提供）【新華社成都1月20日】中国四川省雅安市にある中国ジャイアントパンダ保護研究センター雅安碧峰峡基地で、パンダのシンシン（真真、中国名「仙女」）が後ろ足を使って顎をかく様子が撮影された。