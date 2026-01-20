今シーズン最も強く長い寒波の到来です。山形県内は冬型の気圧配置が強まり、大雪となる所がある見込みで、山形地方気象台は21日夕方から25日頃にかけて大雪に注意・警戒を呼びかけています。気象台によりますと、日本付近は25日頃にかけて強い冬型の気圧配置が続く見込みです。特に21日夜から22日にかけて、東北地方の上空およそ5000メートルに大雪に警戒が必要なマイナス36度を下回るマイナス42度以下の強烈な寒気が