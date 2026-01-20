20日午後、JR奥羽線の普通列車で窓ガラスの破損が見つかり、一部区間が運休となりました。20日午後4時前、山形市のJR奥羽線漆山駅に停車した下りの普通列車で、運転台の窓ガラスが破損しているのが見つかりました。乗務員が処置を行い、村山駅まで運転を再開しましたが、村山～新庄駅間は運休となりました。このため、72人に影響がでました。