１３日、竹を食べるシャンシャン。（成都＝新華社配信／Ｐａｎｄａ３６５提供）【新華社成都1月20日】中国四川省雅安市にある中国ジャイアントパンダ保護研究センター雅安碧峰峡基地で、日本生まれのパンダ、シャンシャン（香香）が夢中で竹を食べる様子が撮影された。