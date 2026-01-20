２０日、アフガニスタンの首都カブールで撮影した爆発が起きた建物。（カブール＝新華社配信）【新華社カブール1月20日】アフガニスタンの首都カブールの警察当局は19日夜、同日午後に起きた爆発事件で中国人1人が死亡し、1人が重傷を負ったと明らかにした。２０日、アフガニスタンの首都カブールで起きた爆発で損壊した建物。（カブール＝新華社配信）２０日、爆発が起きた現場を片付ける作業員。（カブール＝新華社配信）