タレントの菊地亜美（35）が20日、自身のインスタグラムのストーリーズを更新。モデルの近藤千尋（36）と遭遇し、車で送迎してもらったことを明かした。「今日ばったり会って送ってくれた笑」とつづり、運転する近藤の写真を公開した。近藤もこの投稿を引用し、「近所あるある笑笑」と返信。仲睦まじいやり取りを披露した。菊地は2018年に一般男性と結婚。20年8月に長女、25年3月に次女の出産を発表した2児を育てるママ。