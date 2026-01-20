新世代と呼びたい徹底アップデート2022年のトヨタは、自社初の量産バッテリーEV、bZ4Xが厳しい競争へ揉まれることを予測していたはず。また発売直後に、ホイールバブの不備によるリコールが発生。駆動用バッテリーに関わるソフトウエアや、ヒーターの制御にも問題が発見された。【画像】良い意味でクラスの「中庸」トヨタbZ4Xサイズの近い電動モデルと写真で比較全135枚しかし、「カイゼン」以上の徹底アップデートを経て、