◇卓球全日本選手権シングルス第1日（2026年1月20日東京体育館）男女1、2回戦が行われ、女子シングルスで小学6年生の松島美空（12＝田阪卓研）が2年連続の3回戦進出を決めた。今年は2回戦から登場し、高杉咲希（トプコン）に3―1（11―8、11―5、11―13、11―8）で快勝。2ゲーム目はいきなり6連続ポイントを取るなど強さを示したが、3ゲーム目はジュースから競り負けて落とした。「1、2ゲーム目は気持ちに余裕があったけど