青森県の国道で乗用車やトラックなど7台が絡む事故がありました。20日午前10時過ぎ、蓬田村の国道で「事故が発生している」と119番通報がありました。乗用車やトラックなどあわせて7台が絡む事故があり、70代の男性が病院に搬送されましたが、意識はあるということです。この事故で、国道280号線の一部で一時通行止めとなっていましたが、午後2時前に解除されたということです。事故当時、現場はふぶいていて視界が悪かったという