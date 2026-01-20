レアアースなどが記載された中国語表記の元素周期表（共同）【北京共同】中国税関総署が20日公表した2025年12月の貿易データによると、レアアース（希土類）磁石の日本への輸出量は前年同月比31.6％増の280トンだった。前月比では8.0％減となったが、25年の月別では2番目の高水準だった。中国政府が軍民両用品目の輸出規制を打ち出す前で、11月以降の日中関係悪化の影響は限定的だった。中国政府は今年1月6日に始めた対日輸