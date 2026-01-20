２０日の東京株式市場で、読売株価指数（読売３３３（さんさんさん））の終値は、前日比１９６円８３銭（０・４３％）安の４万５９３５円８４銭だった。７営業日ぶりに値下がりした。３３３銘柄のうち６割超にあたる２０６銘柄が下落した。１９日は米国市場が休場だった。欧州市場は、デンマーク自治領グリーンランドの領有を目指す米国と欧州諸国の対立への懸念から軟調に推移し、２０日の東京市場もこの流れを引き継いだ。半