熊本・阿蘇市で男女3人が乗っているとみられる遊覧ヘリコプターが行方不明となっています。異常事態が明らかになったのは20日午前11時過ぎのことでした。ヘリに乗っていた人のスマートフォンが衝撃を感知し、消防に自動通報したのです。ヘリコプターの運航会社によると、乗っていたのは60代の男性パイロットと台湾から来た観光客の40代男性と30代女性の合わせて3人。阿蘇市内にある動物園「阿蘇カドリー・ドミニオン」を午前11時に