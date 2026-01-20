■全国の21日の天気冬型の気圧配置が強まり、日本付近は今季最強クラスの寒気に覆われそうです。日本海側は広い範囲で雪が降り、大雪となるでしょう。21日、夕方までの24時間予想降雪量は、東北・北陸で70センチ、北海道で50センチ、近畿で30センチ、中国地方で25センチ、関東甲信で20センチとなっています。交通機関の乱れに警戒が必要です。太平洋側でも、雪の降る所があるでしょう。朝は全国的に冷え込みが強まり、中国四国でも