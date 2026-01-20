ティーンファッション誌「nicola」（新潮社）の現役専属モデルとして活動中の崎浜梨瑚（15）と中瀬梨里（15）によるニコイチアイドルユニット「リコリリ」が「ロボキッス／#BlueTickSyndrome」を、21日にデジタルリリースする。平成のアイドルシーンを席巻したハロー！プロジェクト発のアイドルデュオ「W（ダブルユー）」（辻希美・加護亜依）によるヒット曲「ロボキッス」を令和版としてカバーする。サウンドは、原曲の雰囲気を最