五城目高校の生徒が郷土料理のだまこ鍋づくりに挑戦しました。地域の人に作り方を教えてもらいながら地元自慢の味を学びました。だまこ鍋づくりを行ったのは、五城目高校の2年生14人です。地域の郷土料理を受け継いでいこうと9年前に始まった調理実習。作り方を教えてくれるのはコメの消費拡大に取り組んでいる地域の人たちです。具材は定番のネギやセリ、しいたけ、など。生徒たちが特に苦戦したのがゴボウのささがきでした。生徒