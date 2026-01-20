立憲民主党などの野党の後押しを受けて無所属で参議院選挙に出馬し、2回連続で当選している寺田静氏が20日付けで自民党会派に入りました。寺田氏は自身のホームページで「一票を投じてくださった方々の期待に沿えなくなってしまった痛みを一生背負っていく覚悟。政策実現の成果を得ることでお応えしていきたい」とコメントしています。寺田静氏は、2019年の参議院選挙で野党統一候補として出馬し、自民党の候補との事