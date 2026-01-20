衆議院選挙秋田1区に、自民党の現職 冨樫博之氏が立候補することを正式に表明しました。「農業と再生可能エネルギーの地産地消を目指す」と意気込みを語っています。秋田1区から出馬する自民党の現職 冨樫博之氏70歳は、これまで復興副大臣や総務副大臣などを歴任。衆院選では選挙区で連続5回の当選を果たしています。冨樫博之氏「出馬にあたってこれから訴えていくことは秋田県の農業、私はやっぱり、農業とそして再エネと