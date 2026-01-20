篠原涼子主演『パンチドランク・ウーマン －脱獄まであと××日－』（日本テレビ系）第1話のTVer再生数が200万回を突破した。（※） 参考：『パンチドランク・ウーマン』初回から壮絶な幕開けに篠原涼子とジェシーの揺れ動く心情 本作は、女性刑務官と殺人犯による脱獄劇。真面目で勤勉に生きてきた冬木こずえ（篠原涼子）が、殺人犯・日下怜治（ジェシー）との出会いをきっかけに“