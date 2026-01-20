「コストコ」が、1月20日（火）に公式Instagramを更新。映画『ズートピア』に登場するジュディ、ニック、クロウハウザーのビッグサイズのぬいぐるみが、全国の「コストコ」倉庫店で順次販売されると紹介した。【動画】ニック、クロウハウザーも！もふもふ具合がハンパない『ズートピア』巨大ぬいぐるみの様子■ブランケットも付属！今回登場するのは、ジュディ、ニック、クロウハウザーの抱き心地抜群の約50cmのビッグサイズ