¥Ó¡¼¥ë¤ÎÇä¤ê»Ò¥Ð¥¤¥È¤Ç1Æü198ÇÕ¤òÇä¤ê¾å¤²¤¿¹Ã»Ò±à¤Î¥Ó¡¼¥ë¤ÎÇä¤ê»Ò¤È¤·¤Æ³èÌö¤·¤¿ÂçÃ«ÉñÉ÷(¤Þ¤¤¤«)¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤ËÂ¿¤¯¤ÎÈ¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£½Ð±é¤¹¤ë¥é¥¸¥ªÈÖÁÈ¡Ö°Ë½¸±¡ÀÅ¤Î100Ç¯¥é¥¸¥ª¡×¤Î¹ðÃÎÅê¹Æ¤òNHK¥¢¥Ê¥¦¥ó¥¹¼¼¤Î¸ø¼°X¤Ç¹Ô¤Ê¤Ã¤¿ÂçÃ«¥¢¥Ê¡£¡Öº£²ó¤Ï±Ç²èÉ¾ÏÀ²È¡¦ÍäÀîÄ¹¼£¤µ¤ó¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ç¤¹¡ª¡Ø¤µ¤è¤Ê¤é¡¦¤µ¤è¤Ê¤é¡¦¤µ¤è¤Ê¤é¡Ù¤È3²ó·«¤êÊÖ¤¹ÍýÍ³¤âÌÀ¤é¤«¤Ë¡ª¡×¤ÈÊ¹¤­¤É¤³¤í¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÃÎ¤é¤»¡¢ÈÖÁÈ¤ÎÆâÍÆ¤òÄÖ¤Ã¤¿¼ê