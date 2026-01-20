ソフトバンクの東浜巨が福岡県筑後市のファーム施設で自主トレを行い、ブルペン投球を行った。捕手に膝立ちしてもらった状態で直球を主体にカーブも織り交ぜながら、約40球を投じた。「ここまでいい感じで投げられているので、この形を崩さないようにやっていきたい。いいバランスで投げられているので、あとはキャンプに入ってから出力を上げていくだけですね」投球後には同施設を視察に訪れ、自身の投球を見守った和田毅球