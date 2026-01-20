テレビが1年で最も動く春改編期、各局で番組の打ち切りや再編報道が相次いでいる。今回の「今週のトガりテレビ」では、テレビウォッチャーのノブユキ氏が、各局の動きを考察する。 【画像】テレビが復活する？2月開催の世界的ビッグイベント 『めざましテレビ』放送枠を拡大も…… テレビが1年で最も華やかな年末年始が過ぎ、いよいよ春の改編期が近づいてきた。2026は各局生放送を重視したタイムテーブルになり