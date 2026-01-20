福岡県警豊前署は20日、豊前市八屋で19日午後4時半ごろ、徒歩帰宅中の女子中学生が自転車に乗った男性から「君の家を教えて」と声をかけられる事案が発生したとして、防犯メールで注意を呼びかけた。男性は銀色の自転車に乗っており、50歳くらい。身長170程度の中肉。黒色帽子、白色マスク、灰色長袖、灰色長ズボンを着用していたという。