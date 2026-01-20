300種超の美酒と冬グルメが集結！上野で日本最大級『酒屋角打ちフェス』開催上野恩賜公園で2月6日から3日間、お酒好き必見のイベント『酒屋角打ちフェス』が開催されます。本イベントは日本最大級の酒屋の祭典で、プロが厳選した日本酒、焼酎、ワイン、クラフトビールなど300種類以上のお酒を「角打ちスタイル」で気軽に楽しめるのが最大の魅力です。今回は過去最多となる32店舗の飲食店も集結し、お酒に合う“ほっこり冬