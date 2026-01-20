発生から4日目の静岡県藤枝市の山林火災は2026年1月20日現在、鎮圧に至っていません。現場では全焼した乗用車1台が見つかっていて、その乗用車の単独事故による出火が原因で山林に火が燃え移ったとみられることが関係者への取材で新たにわかりました。 【写真を見る】静岡県藤枝市の山林火災の消火作業の様子 1月17日に静岡県藤枝市岡部町で発生した山林火災。 ＜神谷修二カメラマン＞ 「山火事が発生しています。かなり広範囲