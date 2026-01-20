20日午後4時ごろ、愛知県みよし市で建物が燃える火事があり、消火活動が続けられています。消防などによりますと、20日午後4時すぎ、みよし市三好町で「黒煙が出ている。爆発音がする」などと119番通報が相次ぎました。建物が燃え、複数の建物にも延焼していて消防車17台が出動し消火活動が続けられています。けが人や逃げ遅れた人はいないということです。