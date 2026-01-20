陸上女子やり投げパリ五輪金メダリストの北口榛花（27＝JAL）が20日、自身のインスタグラムを更新し、7年間指導を受けたチェコ人のダビド・セケラクコーチとの契約を終えたことを報告した。「この度、ディビッドコーチとの契約を終え、新たな挑戦をすることになりました」と報告し、「かねてより目指していた海外での活動をするにあたり、7年間支えてくださったことにとても感謝しています」と感謝を表明。「7年前、私はまだ