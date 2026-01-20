◇テニス全豪オープン R・ホダル3-2坂本怜(日本時間20日、メルボルン)全豪オープン本戦初出場の坂本怜が1回戦で敗退しました。坂本選手は2024年日本選手初の全豪オープンジュニア男子シングルスで優勝すると、5月には世界ジュニアランキング1位、9月の全米オープンジュニア男子ダブルス優勝と快進撃を続け、9月20日に18歳でプロ転向。昨年は同大会予選で敗退となりましたが、今年は予選を勝ち上がり初の本戦入りを果たしました。1