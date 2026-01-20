信濃毎日新聞社（長野市）は20日、自社の記事データを活用した生成人工知能（AI）のサービスを3月にも始めると発表した。長野県内の企業や自治体の利用に最適化し、地域の課題解決や活性化への貢献を目指す。AI関連企業のエクサウィザーズ（東京）の生成AIを基盤に、信濃毎日の2010年以降の過去記事と最新記事のデータを組み込む。信頼性の高い地域情報に基づく正確な回答を得られ、資料作成や分析、アイデア創出といった業務