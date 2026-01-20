「下町ボブスレー」で滑走するイタリア代表の男子ペア＝2025年11月、コルティナダンペッツォ（共同）東京都大田区の町工場を中心にボブスレーのそりを製作する「下町ボブスレー」プロジェクトの五輪デビューが厳しくなった。国際ボブスレー・スケルトン連盟は19日、ミラノ・コルティナ冬季五輪の国・地域別出場枠を発表し、供給先のイタリア男子が1枠の獲得にとどまった。ラトビア製のそりを使用している1番手パイロットが代表に