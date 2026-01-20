大西流星（なにわ男子）と原嘉孝（ｔｉｍｅｌｅｓｚ）がＷ主演する「東海テレビ×ＷＯＷＯＷ共同製作連続ドラマ横浜ネイバーズＳｅａｓｏｎ１」第２話が１７日、放送され、ゲストで登場した３３歳女優が「似てると思ったら本人だった」「すっごく綺麗になって」などとＳＮＳ上で話題を集めた。大手保険会社に勤務する夫（鳥羽潤）の不倫を疑い、調査を依頼した人妻役で出演した宮内ひとみ。実は１０代の頃、人気アイドル