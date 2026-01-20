大相撲初場所１０日目（２０日・両国国技館）――横綱大の里が３連敗で４敗。熱海富士との最初の一番は投げの打ち合いとなり、物言いがついた結果、同体取り直しに。次の一番は熱海富士に回り込まれて押し出された。熱海富士は２日連続で金星を挙げ、２敗で勝ち越し。横綱豊昇龍は小結王鵬を上手出し投げで仕留めて連敗を２で止め７勝。王鵬は６敗。新大関安青錦は隆の勝を押し出し、２敗で勝ち越した。単独トップだった関