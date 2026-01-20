04年皐月賞、06年天皇賞・秋、マイルCS、07年安田記念、マイルCSとG1を5勝し、種牡馬として数多くの活躍馬を出したダイワメジャー（牡、父サンデーサイレンス）が20日、けい養先の社台スタリオンステーション（北海道安平町）で老衰のため息を引き取った。25歳だった。喉の疾患を乗り越え、G15勝を積み上げた「不屈の個性派」が旅立った。悠々自適の生活を送っていたダイワメジャーは午前2時にスタッフが厩舎の見回りをした段