１２球団監督会議が２０日に東京都内で開かれ、今年からソフトバンク・小久保裕紀監督（５４）が座長を務めた。約２時間の会議では、ＣＳ開催方式変更案の確認やタイブレーク導入の是非などを議論。鷹の指揮官は、自由闊達な意見の集約に努めた。注目度の高いＷＢＣイヤーとなる２０２６年。球界の発展、繁栄のため、一丸となって新規ファン開拓へ１２球団の結束を呼びかけた。記者会見での質疑応答を終えて、取材に応じた小久