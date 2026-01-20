おしんドリームは、2026年から、屋内空間に特化したエンターテインメントサービス「おしんドローンショー」を本格始動する。おしんドローンショーおしんドリームの屋内ドローンショーとは、最大30機が、屋内空間で光と音にあわせて舞う"空飛ぶエンターテインメント"。結婚式や企業イベント、商業施設などでの活用を想定している。まだドローンを「遠い存在」と感じている人に向け、より身近に感じてほしいという願いから、屋内専用