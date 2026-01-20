大仁田屋は２０日、１８日の「広島プロレスフェスティバル」での試合中に首を痛めた大仁田厚が病院を受診し、頚椎損傷で全治２週間と診断されたと発表した。大仁田は１８日の同大会でメインイベントで、雷神矢口、長谷川一孝と組み、ミスター・ポーゴ、岡田剛史、怨霊と「スクランブルバンクハウス有刺鉄線地獄デスマッチ」で対戦した。リング周りも有刺鉄線ボードなど凶器だらけの会場で、序盤から激しい乱闘が繰り広げられる