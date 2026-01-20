ハイセンスジャパンは、1月7日（現地時間）に米国で開催された「CES 2026」で発表した世界初の技術「RGB MiniLED evo」搭載の116型テレビ「116UXS」やレーザープロジェクター「XR10」を日本市場向けに紹介した。CES_Hisense_RGB MiniLED「RGB MiniLED evo」とは、従来のスペック向上にとどまらない、バックライト構造そのものを進化させた世界初の技術のこと。従来の赤・緑・青(RGB)バックライト構成に加え、自然光スペクトルで不