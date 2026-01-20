ブルーミングビレッジの「Nama Candle」は2月19日から順次、胡蝶蘭の花弁を使用した「胡蝶蘭LEDアロマキャンドル(専用アロマストーン・精油付き)」を発売する。胡蝶蘭LEDキャンドル ボックス入り同商品は、提携農家から回収した胡蝶蘭の花びらをドライ加工し、職人が15〜18輪の花びらを一点ずつ手作業で配置したLEDアロマキャンドル。LED仕様のため火災の心配がなく、高齢者施設や仏壇まわりでも安心して利用できる。香りの鮮度も